В «Р-Фарм» подчеркнули важность совершенствования механизмов регулирования российской фармы

В Москве состоялся XIV Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, в рамках которого представители государственных органов, бизнеса, общественных организаций, а также ведущие отраслевые эксперты обсудили перспективы развития отечественной индустрии здоровья. Одним из знаковых событий форума стала сессия, посвященная основным направлениям стратегии развития фармацевтической промышленности. Среди ее участников был и директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков.

В своем выступлении представитель «Р-Фарм» рассказал собравшимся о текущих отраслевых трендах. Он отметил недавние успехи регуляторов по внедрению более эффективных инструментов поддержки, предоставляющих производителям и потенциальным инвесторам широкий набор льгот и преференций, а также выдвинул ряд предложений, направленных на дальнейшее совершенствование механизмов регулирования отечественной фармы.

С точки зрения Быкова, особого внимания требуют вопросы, связанные с внедрением методических рекомендаций для субъектов РФ по разработке и реализации региональных программ поддержки инвестиций в фармацевтическую промышленность, разработкой механизмов борьбы с «вечнозелеными патентами», принятием законодательных норм, позволяющих проводить ускоренную регистрацию и вывод на рынок отдельных видов лекарственных препаратов, а также с установлением сбалансированного подхода к формированию цен на продукцию компаний, инвестировавших в трансфер технологий и организацию производства высокой степени локализации на территории России.

«„Р-Фарм” готов продолжать тесное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти для максимально оперативного и эффективного принятия решений по расширению механизмов поддержки и снижению административных барьеров – как в рамках деятельности отраслевой рабочей группы по реализации механизма „регуляторной гильотины”, так и на других площадках. Но важно, чтобы эта работа имела не эпизодический, а системный характер, достижение которого возможно в том числе за счет доработки и принятия Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года», – заявил Александр Быков.

gxpnews