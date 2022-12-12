Южноафриканская компания Aspen получила грант в размере $30 млн на производство вакцин

Aspen Pharmacare заключила договоры о получении финансирования в размере $30 млн от Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), чтобы помочь в создании доступных вакцин для Африки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании. Каждая из организаций внесет по $15 млн.

В августе Aspen объявила о сделке с Индийским институтом сывороток по производству и продаже четырех вакцин под брендом Aspen для Африки, поскольку она надеется использовать свои почти простаивающие линии по производству вакцин против COVID-19 в Южной Африке.

«Финансирование от CEPI и Фонда Билла и Мелинды Гейтс поддержит десятилетнее соглашение между Aspen и Индийским институтом сывороток, направленное на расширение поставок доступных вакцин, производимых в Африке», – говорится в сообщении компании.

Соглашение между Aspen и Индийским институтом сывороток предусматривает, что Aspen будет производить и распространять пневмококковые, ротавирусные, поливалентные менингококковые и шестивалентные вакцины, обычно применяемые в Африке.

Это дает Aspen уверенность в объемах, которые в конечном итоге более чем покроют ожидаемое падение доходов от контракта на вакцину против COVID-19 с Johnson & Johnson, заявил в августе генеральный директор южноафриканской компании Стивен Саад.

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