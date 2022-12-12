Нехватка лекарства от диабета «Трулисити» зафиксирована в Москве

В аптеках Москвы практически исчез с прилавков препарат «Трулисити» (дулаглутид) производства компании Eli Lilly, использующийся больными с сахарным диабетом второго типа. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные аптечных агрегаторов и служб по поиску лекарств в столице.

Как отмечает издание, у препарата нет аналогов по действующему веществу. Сообщается также, что в тех аптеках, где «Трулисити» еще продается, его цена в три раза выше, чем предельная отпускная.

Пациенты вынуждены искать лекарства в специализированных группах в социальных сетях, утверждают «Ведомости». Подобная ситуация с препаратом для иммунотерапии при онкологии «Опдиво» (ниволумаб от «Свикс Фармы»). Оба препарата должны отпускаться в аптеке только по рецепту.

По словам доцента кафедры эндокринологии Сеченовского университета Олеси Гуровой, «Трулисити» по назначению врача можно заменить на сахароснижающий препарат этого же или другого класса, но они также в дефиците.

Госдума 24 ноября приняла в третьем чтении законопроект, который направлен на обеспечение доступности медицинской помощи и лекарств для детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

gxpnews