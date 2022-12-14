Бывший гендиректор «Стентекса» назначен председателем правления «Фармэко»

Смена предправления отражена 12 декабря в данных СПАРК-Интерфакс.

Иван Коноплянников пока числится членом совета директоров другого производственного актива «Фармэко» – «ЗиО-Здоровье». Коноплянников назначен предправления «Фармэко» в мае 2018 года, до этого с 2015 года числился первым заместителем предправления «Фармэко».

Егор Лукьянов с 2010 по май 2022 года возглавлял «Стентекс» – совместное предприятие группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга и с 2019 года – структуры столичной мэрии. Лукьянов также был соучредителем «Стентекса» и, по данным ЕГРЮЛ, владел 14% компании с 2010 по 2012 год.

ГК «Фармэко» основана в 2001 году, занимается производством и дистрибуцией лекарств. Производственные площадки группы расположены в Москве («Добролек»), подмосковном Подольске («ЗиО-Здоровье») и Новосибирске (СП на базе «Диапроцесса»). В холдинг входит фармдистрибьютор «Ирвин», по итогам 2020 года занявший 6-е место в рейтинге поставщиков рынка лекарственного госзаказа Vademecum.

Контрольный пакет акций «Фармэко» – 75% – принадлежит ее основателю Владимиру Бабию, напрямую и через «СТ-Мединвест». Еще 25% акций – у Жанны Сергиенко. Ранее 24-процентным пакетом акций «Фармэко» владел «Артпол Холдинг» бывшего министра энергетики РФ Сергея Шматко. После его смерти в ноябре 2021 года пакет перешел «СТ-Мединвест» Бабия.

Фото: directory.pharmprom.ru

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