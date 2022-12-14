«Фармасинтез» занял второе место в рейтинге доверия врачей фармкомпаниям

По результатам 2022 года ГК «Фармасинтез» прибавила семь пунктов по сравнению с прошлым годом и вошла в топ-3 рейтинга российских фармкомпаний, которым больше всего доверяют врачи.

Основными факторами доверия фармацевтической компании у врачей и других медицинских работников являются открытость компании, в том числе обнародование данных о клинических исследованиях ее препаратов (74%), личный опыт работы с препаратами производителя (62%) и стабильное качество препаратов (61%).

Рейтинг составлен по данным опроса, который проводился с 21 ноября по 1 декабря 2022 года в приложении «Справочник врача» по методологии, разработанной аналитическим бюро GxP News и приложением «Справочник врача». В нем приняли участие 1551 врач и медицинский работник.

В список фармацевтических компаний, включенных в опрос, вошли топ-10 российских и топ-10 международных компаний с наибольшим медиаиндексом за 2022 год. Также респонденты могли сами добавить любую компанию.

gxpnews