В России на 12% вырос спрос на лекарства от гриппа и ОРВИ

Продажи препаратов против гриппа и ОРВИ в период с 28 ноября по 11 декабря по сравнению с двумя предыдущими неделями выросли на 12%, составив 9,7 млн упаковок. Всего в этот период россияне потратили на лекарства от гриппа и ОРВИ 4,1 млрд рублей, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

За последние две недели самый большой всплеск спроса зафиксирован в Калмыкии (+40%), Смоленской области (+40%), Кабардино-Балкарии (+39%), Астраханской области (+39%) и Волгоградской области (+34%).

«Несмотря на возросший спрос, аналитики „Честного знака” не прогнозируют дефицита препаратов от гриппа и ОРВИ на российском рынке. Имеющихся на данный момент запасов хватит более чем на 10 месяцев, и они регулярно пополняются», – говорится в сообщении.

Маркировка лекарств в России началась 1 июля 2020 года. По данным Росздравнадзора, сейчас промаркированы 100% препаратов, которые вводятся в гражданский оборот.

gxpnews