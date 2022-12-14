FDA одобрило препарат компании Mirati от рака легких

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Mirati Therapeutics от рака легких adagrasib, в результате чего акции компании выросли более чем на 8% в ходе расширенных торгов, сообщает Reuters.

Препарат Mirati был одобрен для лечения взрослых пациентов с распространенным раком легких в соответствии с результатами теста, одобренного FDA, которые получили по крайней мере одну предшествующую системную терапию.

Пероральный препарат Adagrasib предназначен для воздействия на мутировавшую форму гена, известного как KRAS, которая встречается примерно в 13% случаев немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), наиболее распространенной формы заболевания, и реже – при некоторых других солидных опухолях.

Препарат будет продаваться под торговой маркой Krazati по цене $19 750 за таблетку 200 мг / флакон 180 г.

gxpnews