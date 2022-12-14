В дистанционной продаже появились первые БАД с маркировкой

Партия биологически активных добавок (БАД), защищенных «Честным знаком», впервые появилась в онлайн-продаже и доступна клиентам маркетплейса Ozon. Речь идет о добавке омега 3-6-9 производства компании Uniforce. Продажу через маркетплейс осуществляет магазин спортивного питания «Левел 99», сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

Продажа БАД с кодом «Честного знака» дистанционным способом – один из этапов эксперимента по маркировке, который сейчас проходит в России.

«По данным исследования, которое провели эксперты Высшей школы экономики, доля незаконного оборота БАД в России составляет почти 60%. На рынке присутствуют множество недобросовестных игроков, которые не прошли лицензирование и сертификацию и занимаются розничным импортом БАД из-за рубежа. После внедрения обязательной маркировки, по подсчетам ВШЭ, доходы легальных производителей вырастут до 2,2 млрд рублей в год и около 700 млн рублей – дополнительные поступления в бюджет», – отметила руководитель проектов товарной группы «БАД» ЦРПТ Любовь Андреева.

«По правилам маркетплейса на Ozon строго запрещена продажа незарегистрированных в России лекарственных средств и БАД. На Ozon работает многоуровневый механизм контроля, чтобы исключить продажу товаров, содержащих запрещенные вещества, и защитить потребителя. Товары в категории лекарственных средств и БАД попадают в продажу только после автоматизированной премодерации, в ходе которой проверяется разрешительная документация, в случае с БАД – свидетельство о государственной регистрации. После они проходят также ручную модерацию и только после этого попадают в продажу. Поэтому в этих категориях продаются только проверенные товары», – заявили в пресс-службе Ozon.

gxpnews