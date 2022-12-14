Компания «Сентисс Рус» вступила в Союз профессиональных фармацевтических организаций

В составе Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) представлена вся товаропроводящая цепочка фармацевтического рынка: производители фармсубстанций и готовых лекарственных средств, тройка лидеров-дистрибьюторов, крупнейшие аптечные сети. Эта отличительная особенность СПФО позволяет выражать консолидированную позицию всех участников и секторов фармацевтического рынка.

«В настоящее время в СПФО входит 31 фармацевтическая компания. И мы рады сообщить о вступлении в ассоциацию компании ООО „Сентисс Рус”, поставщика препаратов для лечения офтальмологических и ЛОР-заболеваний. Компания ведет свою деятельность на территории Российской Федерации с 1990 года и занимает ведущие позиции на рынке капель для лечения глазных болезней. Особенно отраден тот факт, что вступление новой компании произошло в юбилейный год для СПФО, в год 20-летия с момента основания. Ассоциация была создана для борьбы с контрафактом, но постепенно круг задач эволюционировал, и в настоящее время особое внимание уделяется совершенствованию нормативно-правового регулирования в отрасли. Для нас большая честь, что компании в течение 20 лет доверяют и продолжают доверять нам представлять их интересы», – отметила исполнительный директор СПФО Лилия Титова.

«Российский фармацевтический рынок активно развивается, и ООО „Сентисс Рус” стремится расширять и углублять свое присутствие на нем, делиться экспертизой с партнерами и участвовать в разработке инициатив, направленных на его совершенствование. Мы рады старту сотрудничества с СПФО. За 20 лет своего существования союз зарекомендовал себя как активный участник рынка, представляющий интересы различных игроков отрасли, позволяющий обмениваться опытом и рассматривать актуальные вызовы и пути развития индустрии с разных точек зрения. Компания видит членство в СПФО важным элементом своей деятельности и вовлеченности в происходящие на рынке события. Наша компания на протяжении трех десятилетий является надежным партнером фармотрасли, мы высоко оцениваем ее потенциал, ставим перед собой амбициозные задачи по дальнейшему росту и развитию и надеемся, что вместе с СПФО и другими коллегами по профессиональному сообществу мы достигнем еще более впечатляющих результатов», – сказала генеральный директор ООО «Сентисс Рус» Елена Платонова.

gxpnews