В модернизацию фармпредприятия «Синтез» в Кургане вложат 3 млрд рублей

В модернизацию крупного фармацевтического предприятия «Синтез» в Кургане (входит в «Биннофарм Групп») инвестируют около 3 млрд рублей. Планируется реконструировать цеха, обновить оборудование и построить современный складской комплекс. Завод должен стать платформой для международного сотрудничества, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Биннофарм Групп».

«Около 3 млрд рублей планирует потратить „Биннофарм Групп” на модернизацию завода „Синтез” в Кургане. В рамках проекта будут проведены реконструкция производственных цехов, с привлечением специалистов отдела инжиниринга и проектирования ФБУ „Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик” Минпромторга России (ФБУ „ГИЛС и НП”), строительство высокотехнологичного складского комплекса, а также обновление технологического оборудования, включая установку лиофильной сушки и запуск в эксплуатацию новой линии фасовки лекарственных препаратов», – сообщает пресс-служба.

По словам гендиректора «Биннофарм Групп» Рустема Муратова, компания формирует платформу для международного сотрудничества на базе завода в Кургане. «Синтез», в частности, является удобным хабом для структурированных поставок из Китая в рамках будущих проектов «Биннофарм Групп».

«У нас есть все необходимые опции – глубокое понимание российского рынка, мы хорошо знаем, как устроен рынок в странах СНГ, и умеем на нем работать. Думаю, что это важно как для уходящих западных компаний, так и для китайских партнеров, рассматривающих свой приход на российский рынок», – заявил Муратов.

Проектирование складского комплекса площадью 16 000 кв. м в Кургане завершается. Его строительство планируется начать в первом квартале 2023 года. Проектом предусмотрены зоны с различными условиями хранения по температуре и влажности.

«Биннофарм Групп» открывает представительство в Китае, стало известно ранее.

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