Pfizer прогнозирует потенциальный доход от мРНК-вакцин в размере $10-15 млрд к 2030 году

Компания Pfizer заявила, что годовой доход от ее портфеля мРНК-вакцин может достичь от $10 млрд до $15 млрд к 2030 году, пишет Reuters.

Ожидается, что в этом году выручка компании превысит $100 млрд, что более чем вдвое превышает уровень до пандемии. Этому способствует высокий спрос на вакцину Pfizer от COVID-19 и пероральный препарат Paxlovid.

В ноябре Pfizer повысила прогноз продаж своей вакцины от коронавируса в 2022 году на $2 млрд до $34 млрд.

«Но ожидается, что продажи, связанные с COVID-19, резко упадут в течение следующих нескольких лет, и Pfizer также столкнется с потерей патентной защиты для некоторых широко продаваемых лекарств после 2025 года, таких как средство для лечения рака Ibrance и лекарство от артрита Xeljanz», – отмечает издание.

Pfizer ожидает потерять $17 млрд годового объема продаж в период с 2025 по 2030 год из-за истечения срока действия патентов, заявила коммерческий директор Анджела Хванг в презентации для инвесторов, где компания представила ожидаемые доходы от своих лекарств и вакцин.

gxpnews