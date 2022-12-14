J&J в 2024 году полностью выведет с российского рынка свой противоэпилептический препарат

Топамакс используется в качестве монотерапии у взрослых и детей старше двух лет с эпилепсией, в том числе у пациентов со впервые диагностированной эпилепсией. Кроме того, препарат показан в составе комплексной терапии у взрослых и детей старше двух лет с парциальными или генерализованными тонико-клоническими припадками, а также для лечения припадков на фоне синдрома Леннокса-Гасто.

Решение о прекращении поставок Топамакса в Россию J&J приняла в конце 2021 года и в установленные сроки проинформировала об этом Росздравнадзор. Однако позднее компания решила временно продолжить поставки препарата в Россию. Сейчас на складе компании доступен препарат Топамакс в дозировке 25 мг. В дозировке 50 мг лекарство будет доступно на складе компании ориентировочно в июне 2023 года, сообщили в J&J.

По данным сервиса AptekaMos.ru, в настоящее время Топамакс в дозировке 25 мг доступен в одиннадцати аптеках Москвы и Подмосковья, в дозировке 50 мг – в одной. В начале декабря препарат отсутствовал в аптеках столичного региона. Тогда о сложностях с его приобретением рассказывали представители хосписа «Дом с маяком».

В России помимо Топамакса зарегистрированы другие препараты с МНН топирамат – российского и индийского производства. Однако, по данным RNC Pharma, в общем объеме препаратов с МНН топирамат в январе – октябре 2022 года на Топамакс приходилось 11,4% продаж в упаковках и 27,7% в рублях. Топамакс является лидером в денежном выражении, второе место у препарата от «Канонфармы» (22,1%). В 2021 году на Топамакс приходилось 20,4% продаж в упаковках и 47,1% в рублях.

По информации Headway Company, в январе – ноябре 2022 года на закупку препарата J&J было потрачено 18,94 млн рублей, Топирамат Канон от «Канонфармы» – 33,32 млн рублей. Рост продаж препарата от «Канонфармы» пришелся на ноябрь. За аналогичный период 2021 года Топамакса закуплено на 67,62 млн рублей, препарата от «Канонфармы» – на 29,9 млн рублей.

В сентябре 2021 года родители детей с эпилепсией сообщили о пропаже из российских аптек другого входящего в перечень ЖНВЛП противоэпилептического препарата – Суксилеп (этосуксимид) от немецкой Mibe GmbH Arzneimittel. В январе 2022 года стало известно, что «ПИК-Фарма» начала процедуру регистрации препарата от эпилепсии на основе этосуксимида под ТН Эпилексид в форме сиропа. Однако пока Минздрав не выдал разрешение на его применение.

В середине ноября 2022 года появились сообщения о прекращении поставок препарата Ztalmy (ganaxolone) от американской Marinus Pharmaceuticals. Лекарство предназначено для лечения детей с эпилептической энцефалопатией, вызванной мутациями в гене CDKL5. Возможно, препарат как незарегистрированный будет закупать госфонд «Круг добра», однако пока решение по этому вопросу не принято.

Фото: pharmprom.ru

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