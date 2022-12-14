В ГК «Медскан» сменился гендиректор

Сергей Иванченко работает в ГК с ноября 2021 года, отвечал за разработку и реализацию инвестиционной стратегии группы. До этого он занимал руководящие должности в российских и международных компаниях – в «ТНК-ВР» (НК «Роснефть»), Фонде прямых инвестиций «Стратегия» и инновационном центре «Сколково» (занимался развитием центра, в том числе внедрением международных экологических стандартов LEED и BREEM). В сфере здравоохранения Иванченко руководил реализацией проекта медицинского центра «Петровские ворота».

В непосредственном управлении Александра Каневского, занимавшего пост гендиректора ГК с середины мая 2022 года, теперь будет находиться флагманское медицинское учреждение группы – филиал израильского госпиталя «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково». Произошли в группе и другие кадровые перестановки – Тимур Мубаракшин, ранее руководивший деятельностью филиала, назначен на должность заместителя генерального директора АО «Медскан». Мубаракшин будет курировать внедрение в клиниках ГК единых стандартов качества (как в «Хадассе»), а также реализацию концепции «бережливой поликлиники».

Председатель совета директоров АО «Медскан» Евгений Туголуков пояснил Vademecum, что кадровые решения соответствуют утвержденной стратегии ГК по созданию федеральной сети многопрофильных клиник, оказывающих высококачественную медицинскую помощь во всех регионах страны.

«Мы уверены, что Сергей Иванченко, обладающий компетенциями в корпоративном управлении и опытом работы в российских и международных компаниях, в том числе в нефтегазовом секторе, девелопменте, IT-секторе, венчурных инвестициях и здравоохранении, сможет эффективно решать задачи на главном направлении развития группы. В то же время другие руководители сосредоточат свои усилия на достижении результатов в тех сферах, где они проявили себя с наилучшей стороны», – отметил Туголуков.

В начале 2022 года 25,001% в ГК «Медскан» приобрело АО «Русатом Хэлскеа» (входит в госкорпорацию «Росатом»). В конце октября ГК «Медскан» заключила с фондом UFG соглашение о приобретении сети лабораторий KDL, сумма сделки не раскрывается. Спустя месяц стало известно, что группа «Медскан» выкупила российский бизнес израильской сети медицинских центров Medical On Group. В результате сделки ГК приобрела 23 многопрофильные клиники в 15 российских регионах.

В 2021 году ГК «Медскан» выручила 4,3 млрд рублей (против 4,1 млрд рублей в 2020 году) и с этим показателем заняла 13-е место в рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник».

Фото: rakanet.ru

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