Москва выделила 10 млн рублей на тестирование изделий для реабилитации

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, всего в ходе пилотного тестирования прошло более 40 испытаний изделий, из них по 11 наименованиям гранты выделены в 2022 году. Для компенсации понесенных затрат шесть компаний получили в общей сложности 10,3 млн рублей.

В список поддержки попали решения для протезирования и имплантации, восстановления мобильности людей с травмами и заболеваниями двигательного аппарата, технологии, которые позволяют полноценно общаться и вести активную жизнь людям с нарушениями зрения и слуха.

По результатам испытаний, которые состоялись в нескольких столичных медучреждениях, закуплена партия инновационных реабилитационных перчаток на сумму 7,2 млн рублей разработки НПФ «Реабилитационные технологии». Изделие оснащено биологической обратной связью и подстраивается под работу мышц и движение поврежденной руки пациента. Перчатки призваны восстановить мелкую моторику и координацию движений после инсульта и черепно-мозговой травмы.

Еще одно решение, которое приобрели столичные клиники на общую сумму 1,5 млн рублей, – имитаторы опорной нагрузки, разработанные Центром авиакосмической медицины. Медизделия помогают начать ходить пациентам после инсультов и черепно-мозговых травм, а также людям с детским церебральным параличом.

Всего в 2022 году конкурсный отбор на софинансирование по грантам успешно прошли 85 компаний, следует из документов Агентства по инновационному развитию Москвы.

Из представителей медпрома по 2 млн рублей получили производитель медизделий для лабораторной диагностики «Гем», разработчик решений для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями «Кардиокварк», производитель глюкометров «Элта» и инновационных перевязочных материалов «Эверс Групп». 1,9 млн рублей получила компания «Персональная меддиагностика» и 1,5 млн рублей – ООО «Медикал Нейронетс». Разработчик нейроимпланта ELVIS для восстановления зрения слепым ООО «Сенсор-Тех» прошел конкурсный отбор на сумму 1,1 млн рублей.