Зарубежные компании отозвали семь РУ лекарств

Минздрав исключил из Госреестра семь регистрационных удостоверений лекарств. Все отозванные лекарства зарубежного происхождения. Некоторые из них долгое время не поступали в гражданский оборот.

Зарубежные компании отозвали семь регудостоверений препаратов. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС 12 декабря 2022 года. В списке исключенных препаратов есть лекарства компаний Merck, Teva, Orion.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены РУ глюкокортикостероида, антисептического, ноотропного, гипогликемического, противоклимактерического средства, а также средство для лечения никотиновой зависимости. Два из отозванных препарата, по данным Росздравнадзора, не поступали в гражданский оборот несколько лет. К примеру, противоклимактерическое лекарство «Дивина» (МНН медроксипрогестерон+эстрадиола валерат и эстрадиола валерат [набор]) производства Orion не поступало на российский рынок с 2019 года. На момент исключения этот препарат был единственным в реестре с таким МНН.