Зарубежные компании отозвали семь РУ лекарств

Минздрав исключил из Госреестра семь регистрационных удостоверений лекарств. Все отозванные лекарства зарубежного происхождения. Некоторые из них долгое время не поступали в гражданский оборот.
Зарубежные компании отозвали семь регудостоверений препаратов. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС 12 декабря 2022 года. В списке исключенных препаратов есть лекарства компаний Merck, Teva, Orion.
Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.
Из реестра исключены РУ глюкокортикостероида, антисептического, ноотропного, гипогликемического, противоклимактерического средства, а также средство для лечения никотиновой зависимости. Два из отозванных препарата, по данным Росздравнадзора, не поступали в гражданский оборот несколько лет. К примеру, противоклимактерическое лекарство «Дивина» (МНН медроксипрогестерон+эстрадиола валерат и эстрадиола валерат [набор]) производства Orion не поступало на российский рынок с 2019 года. На момент исключения этот препарат был единственным в реестре с таким МНН.
Также из реестра отозвали препарат немецкой компании Merck — «Энцефабол» (МНН пиритинол). Лекарство применяется как ноотропное средство при деменции и черепно-мозговых травмах. Однако также с 2020 года не выходит в гражданский оборот в России. Из Госреестра исключены обе лекформы: суспензия и таблетки. С МНН пиритинол в реестре нет зарегистрированных препаратов.
Компания Teva отозвала два РУ на препараты «Метформин МВ-Тева» (МНН метформин) и «Йокс Тева» (МНН аллантоин+повидон-йод). У данных лекарств исключены только некоторые лекарственные формы. У «Метформина МВ-Тева» отозваны таблетки пролонгированного действия, у «Йокса Тева» — раствор для местного применения. Остальные лекформы по-прежнему зарегистрированы в стране.
Компания Orion отозвала еще одно РУ на препарат «Метипред» (МНН метилпреднизолон) в виде инъекций. Однако в реестре есть другое регудостоверение на данную форму, поэтому на рынке остаются две лекарственные формы «Метипреда» — лиофилизат для приготовления раствора для в/в и в/м введения и таблетки.
Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:
- «Энцефабол» (пиритинол), таблетки, РУ — П N013412/02 от 19.09.2011 г.;
- «Никоретте» (никотин), резинки жевательные мятные, РУ — П N012587/01 от 02.08.2007 г.;
- «Метформин МВ-Тева» (метформин), таблетки пролонгированного действия, РУ — ЛП-001968 от 14.01.2013 г.;
- «Метипред» (метилпреднизолон), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, РУ — П N015709/02 от 20.02.2009 г.;
- «Йокс Тева» (аллантоин+повидон-йод), раствор для местного применения, РУ — П N014300/01 от 04.09.2008 г.;
- «Дивина» (медроксипрогестерон+эстрадиола валерат и эстрадиола валерат [набор]), набор таблеток, РУ — П N013993/01 от 07.05.2010 г.;
- «Энцефабол» (пиритинол), суспензия для приема внутрь, РУ — П N013412/01 от 22.01.2008 г.
Вероника Догузова
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