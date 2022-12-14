Глава фармподразделения Roche Билл Андерсон покинет компанию

Глава фармацевтического подразделения Roche Билл Андерсон уйдет в отставку. Он покинет Roche до конца года, «чтобы искать возможности за пределами компании».

Глава фармацевтического подразделения Roche Билл Андерсон решил уйти в отставку после 16 лет работы в компании. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Андерсон покинет компанию в конце года, «чтобы искать возможности за пределами компании». С преемником компания определится к марту 2023 года, говорится в заявлении Roche.

Андерсон присоединился к компании Genentech в 2006 году в качестве старшего вице-президента бизнес-подразделения иммунологии и офтальмологии, а затем возглавил бизнес-подразделение биоонкологии. В 2009 году Genentech приобрела Roche. Андерсон был генеральным директором фармацевтического бизнеса Roche с 2019 года.

В компании добавляют, что Андерсона временно заменит Томас Шинекер, руководитель отдела диагностики Roche. Шинекер станет генеральным директором компании вместо Северина Швана, который также покинет свой пост в марте. Reuters пишет, что ему предстоит столкнуться со сложностями, связанными с разработкой препаратов. В прошлом месяце провалились испытания лекарства от болезни Альцгеймера gantenerumab, а в мае испытания не прошел препарат tiragolumab против рака легких.

«За свою 16-летнюю карьеру в Roche Билл Андерсон продемонстрировал превосходные лидерские качества. Он сыграл важную роль в реформации Roche, и я желаю ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении Швана.

Николай Соколов

pharmvestnik