Россия окажет гуманитарную помощь Джибути «Спутником» на 56 млн рублей

Россия окажет гуманитарную помощь Джибути в виде вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт». Сто тысяч доз вакцины будет закуплено у Центра им. Гамалеи.

МЧС России закупит «Спутник Лайт» на 56,6 млн руб. для поставки в Республику Джибути в качестве гуманитарной помощи. Соответствующее распоряжение правительства № 3870-р от 09.12.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, у Центра им. Гамалеи будет закуплено 100 тыс. доз вакцины, а также 24 термоконтейнера и 100 тыс. одноразовых шприцев на сумму 39,4 млн руб. Остальные средства будут потрачены на доставку груза.

В 2021—2022 годах Россия безвозмездно передала более чем 20 странам 2,2 млн доз вакцины для профилактики COVID-19. Всего, по данным на 31 мая, наша страна экспортировала 102,4 млн доз этих препаратов. Согласно данным платформы ИНИД, больше всего в качестве гуманитарной помощи поставлялась вакцина «Спутник Лайт» — 1,7 млн доз. Доставлено 502,2 тыс. доз «Спутника V», а также 300 доз «ЭпиВакКороны» в феврале 2021 года, писал «ФВ». Чаще всего помощь в виде вакцин поставлялась в Азию (9 стран), а также в Африку (6 стран).

Артем Косенок

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