Олег Астафуров: «Вывод инновационного препарата на рынок можно сравнить со строительством целого завода»

Компания «Фармасинтез» приняла участие в IХ Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес», который проходит с 13 по 15 декабря.
Его организаторами выступают Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития «Иннопрактика».
Основная тема мероприятия – «Совокупный российский суверенитет: ценность объединения усилий науки, бизнеса и власти». В этом году к участию в конгрессе впервые были приглашены представители фармбизнеса.
Результатом объединения науки, бизнеса и власти стало создание комитета по инновационной фармацевтике. В рамках мероприятия комитет вынес ряд предложений, среди которых:
- совершенствование налогового стимулирования расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;
- расширение действия ускоренной регистрации антикоронавирусных препаратов на другие направления отечественных лекарств.
Предложенные меры направлены прежде всего на устранение разрыва между трансфером технологий из науки в бизнес. Они помогут стабилизировать ситуацию на рынке лекарственных препаратов в социально чувствительных отраслях и ускорить развитие отечественной фармотрасли.
Вице-президент по связям с госорганами «Фармасинтез» Олег Астафуров отметил: «Вывод одного прорывного инновационного препарата на рынок порой можно сравнить по срокам и объему финансирования со строительством целого завода. ГК „Фармасинтез” достигла высоких результатов как в области импортозамещения, так и в области инноваций. В год 25-летия компании мы завершили строительство двух фармзаводов по производству гормональных препаратов в Тюмени и биотехнологических лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, сахарного диабета, ревматоидного артрита в Санкт-Петербурге. „Фармасинтез” имеет в своем продуктовом портфеле два инновационных лекарственных препарата: „Сатерекс” ® (МНН гозоглиптин), предназначенный для лечения сахарного диабета второго типа, и противотуберкулезный препарат „Перхлозон”®. Также два кандидатных препарата компании проходят клинические исследования в России и за рубежом: инновационный препарат PF-114 (МНН вамотиниб), предназначенный для лечения хронического миелоидного лейкоза, и „Серогард”® (МНН адезмапимод вимдемер) – потенциально прорывной лекарственный препарат в профилактике спаечной болезни. Достижения в области инноваций, таким образом, есть, и в ближайшее время их будет еще больше».
Фото: «Иннопрактика»