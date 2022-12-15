Олег Астафуров: «Вывод инновационного препарата на рынок можно сравнить со строительством целого завода»

Его организаторами выступают Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития «Иннопрактика».

Основная тема мероприятия – «Совокупный российский суверенитет: ценность объединения усилий науки, бизнеса и власти». В этом году к участию в конгрессе впервые были приглашены представители фармбизнеса.

Результатом объединения науки, бизнеса и власти стало создание комитета по инновационной фармацевтике. В рамках мероприятия комитет вынес ряд предложений, среди которых:

совершенствование налогового стимулирования расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;

расширение действия ускоренной регистрации антикоронавирусных препаратов на другие направления отечественных лекарств.

Предложенные меры направлены прежде всего на устранение разрыва между трансфером технологий из науки в бизнес. Они помогут стабилизировать ситуацию на рынке лекарственных препаратов в социально чувствительных отраслях и ускорить развитие отечественной фармотрасли.

Вице-президент по связям с госорганами «Фармасинтез» Олег Астафуров отметил: «Вывод одного прорывного инновационного препарата на рынок порой можно сравнить по срокам и объему финансирования со строительством целого завода. ГК „Фармасинтез” достигла высоких результатов как в области импортозамещения, так и в области инноваций. В год 25-летия компании мы завершили строительство двух фармзаводов по производству гормональных препаратов в Тюмени и биотехнологических лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, сахарного диабета, ревматоидного артрита в Санкт-Петербурге. „Фармасинтез” имеет в своем продуктовом портфеле два инновационных лекарственных препарата: „Сатерекс” ® (МНН гозоглиптин), предназначенный для лечения сахарного диабета второго типа, и противотуберкулезный препарат „Перхлозон”®. Также два кандидатных препарата компании проходят клинические исследования в России и за рубежом: инновационный препарат PF-114 (МНН вамотиниб), предназначенный для лечения хронического миелоидного лейкоза, и „Серогард”® (МНН адезмапимод вимдемер) – потенциально прорывной лекарственный препарат в профилактике спаечной болезни. Достижения в области инноваций, таким образом, есть, и в ближайшее время их будет еще больше».

Фото: «Иннопрактика»

gxpnews