«НоваМедика» зарегистрировала два препарата собственной разработки в области ЦНС

Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» (портфельная компания Роснано) разработала и зарегистрировала два инновационных препарата в области терапии центральной нервной системы (ЦНС): «Дифендум» для лечения боли и «Левросо Лонг» для борьбы с бессонницей. Они будут производиться в России на мощностях технологического центра «НоваМедика Иннотех» (100% дочернее предприятие «НоваМедики»). Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«„Дифендум” – это первый в России препарат на основе диклофенака калия в форме мягких желатиновых капсул, обеспечивающих его быстродействие и комфортный прием. Препарат зарегистрирован в результате проведенных сравнительных клинических исследований биоэквивалентности в соответствии с требованиями ЕАЭС. „Дифендум” снимает боль и воспаление, может применяться у взрослых и детей старше 14 лет. Препарат помогает лечению болевого синдрома различного происхождения: от головной и зубной боли до боли в мышцах, спине и суставах, а также болевых ощущений во время менструации. Калиевая соль диклофенака в его составе обеспечивает ряд дополнительных преимуществ», – говорится в сообщении.

«Левросо Лонг» – комбинированный препарат с модифицированным высвобождением, сочетающий молекулы мелатонина, улучшающего качество сна и его продолжительность, и дифенгидрамина, который помогает пациенту быстрее уснуть. Данная комбинация – это оригинальный фармацевтический продукт, зарегистрированный в результате полного цикла разработки и исследований, не имеет аналогов в мире, заявили в компании.

Как отмечается, обе новинки имеют безрецептурный статус и будут продаваться в аптеках в свободном доступе. Планируется, что в продаже они появятся уже в 2023 году. Препараты имеют экспортный потенциал, поскольку регистрационные удостоверения на них получены по процедуре ЕАЭС.

gxpnews