Выручка «Медси» в третьем квартале выросла на 24% за счет новых клиник и восстановления пациентопотока

За девять первых месяцев выручка «Медси» приросла на 20,2% – до 26,2 млрд рублей, говорится в презентации АФК «Система».

Положительную динамику обеспечила консолидация клиник сетей «Промедицина» в Уфе и «Диалайн» в Волгограде, купленных в конце 2021 года. Свою роль сыграло открытие новых клиник и увеличение пациентопотока.

Чистая прибыль «Медси» за девять месяцев сократилась вдвое – до 1,2 млрд рублей.

Чистый долг сети за январь – сентябрь вырос на 83,3%, до 11,3 млрд рублей, за счет реализации инвестпрограммы и временного увеличения запасов в условиях трансформации логистических цепочек.

Ускоренная реализация программы развития в третьем квартале привела также к падению показателя CAPEX (капитальные затраты), он упал на 37,8% – до 1,6 млрд рублей. По итогам девяти месяцев показатель сохранился примерно на прошлогоднем уровне (6,3 млрд рублей).

В третьем квартале «Медси» открыла четыре новых медучреждения – в Московской области, Ижевске и Брянске, а в октябре – детский стационар на 30 коек и Центр персонифицированной медицины на базе многопрофильного центра на Мичуринском проспекте в Москве.

Клиники «Медси» в третьем квартале посетили 3,2 млн пациентов – на 26,4% больше, чем годом ранее. Сеть предоставила за три месяца на 27,3% больше услуг, чем в июле – сентябре 2021 года (6,5 млн). Средний чек при этом незначительно, но снизился – с 2,9 до 2,8 тысячи рублей.

Загрузка амбулаторий в Москве выросла на 2 п.п. в третьем квартале – до 50%, а загрузка стационаров упала на 4 п.п. – до 80%.

По итогам 2021 года «Медси» заняла первое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России».