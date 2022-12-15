«Гемотест» инвестирует в создание Центра высоких медицинских технологий в Новой Москве

Как рассказали Vademecum в «Гемотесте», компания в начале апреля 2022 года получила разрешение Градостроительно-земельной комиссии Москвы на строительство комплекса зданий общей суммарной поэтажной площадью 130 530 кв. м. По первоначальному замыслу на участке в 4,4 га предусмотрено возведение лабораторного корпуса, здания, в котором расположится непосредственно ЦВМТ, двух административных корпусов с офисами, бактериологической лаборатории, здания судебно-медицинской экспертизы, общежития, а также паркинга и склада. «Более детальная информация появится после утверждения плана», – сообщили в компании.

Гендиректор «Гемотеста» Рудем Газиев пояснил Vademecum, что ЦВМТ будет возводиться очередями. Сейчас комплекс находится на этапе проработки предпроектных решений и концепции. Первым шагом станет возведение централизованной лаборатории с административными помещениями площадью 15 тысяч кв. м.

В начале декабря 2022 года компания «Гемотест» учредила юрлицо клиники – ООО «Центр высоких медицинских технологий «Мамыри».

Площадку под ЦВМТ площадью 4,4 га «Гемотест» приобрел весной 2021 года. Здесь располагаются складские помещения, которые компания задействует под экспресс-лабораторию и логистику, часть площадей сдается в аренду.

Сеть «Гемотест» – один из крупнейших игроков рынка лабораторных услуг, по объему выручки уступает только холдингу «Инвитро». Лаборатория выполняет более 105 млн исследований в год. В 2021 году выручка «Гемотеста» составила 28,2 млрд рублей, по состоянию на осень 2022 года в активе компании находится более 1 600 точек.

В ноябре 2022 года лаборатория «Гемотест» приобрела 12,5% в российском стартапе OneCell, разрабатывающем решения с искусственным интеллектом для цифровой диагностики в онкопатологии, и отечественный гистосканер. Сумма сделки не раскрывалась.

Фото: gemotest.ru

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