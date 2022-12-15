Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19 с учетом коинфекции вирусами гриппа

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции до 17-й версии. В документе указывается, что ремдесивир не обладает активностью в отношении вирусов гриппа.

Минздрав России опубликовал 17-ю версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом на совещании с президентом сообщил глава министерства Михаил Мурашко. Он отметил, что основная доля заболеваний гриппом приходится на H1N1. Кроме того, идет подъем заболеваемости по COVID-19.

«По новому варианту коронавируса — «Цербер»: он действительно характеризуется более высокой заразностью. Изменяется тактика ведения этих пациентов, особенно при применении моноклональных антител. Поэтому с учетом гриппа и COVID-19 нами выпущена 17-я версия методических рекомендаций, которая учитывает все особенности ведения пациентов, в том числе применение препаратов, которые могут действовать и на грипп, и на коронавирус в случае микст-инфекции, — сказал министр. — Готовясь к подъему заболеваемости, мы провели расчеты необходимой дополнительной потребности по лекарственным препаратам. Сегодня Минпромторг и Росздравнадзор активно мониторят ситуацию, дают задания в случае необходимости по дополнительной поставке лекарственных препаратов. В медицинских организациях препараты в стационарах присутствуют».

17-я версия Временных методических рекомендаций

Согласно новой версии рекомендаций Минздрава, в период сезонного подъема заболеваемости всех пациентов с признаками ОРВИ рекомендуется тестировать на наличие COVID-19 и гриппа. При появлении новых респираторных симптомов у пациентов с коронавирусной инфекцией следует проводить обследование на вирус гриппа, пишет «Медицинский вестник».

В Минздраве отметили, что ремдесивир не обладает активностью в отношении вирусов гриппа. Взаимодействие между ремдесивиром и осельтамивиром не выявлено, в связи с чем одновременное назначение этих препаратов считается безопасным.

При этом кортикостероиды, которые применяют при лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции, могут продлевать репликацию вируса гриппа и ухудшать прогноз заболевания. Однако польза их использования при тяжелом течении COVID-19 перевешивает возможный риск.

В новую версию документа Минздрав добавил раздел, посвященный лечению заболеваний печени у пациентов с коронавирусной инфекцией. Отмечено, что хронические заболевания печени не повышают риск заражения коронавирусом. Однако у пациентов с циррозом существенно повышен риск смерти в случае заболевания COVID-19.