Правительство Москвы проведет конкурс на заключение контракта на поставку городу ЛП

Правительство Москвы решило провести электронный конкурс на заключение госконтракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетного контракта) на поставку лекарственных препаратов (ЛП). Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Поставщик-инвестор по условиям контракта возьмет на себя обязательство в течение трех лет локализовать в столице производство 14 ЛП (10 международных непатентованных наименований), в числе которых:

семь препаратов для лечения онкологических заболеваний;

препарат для лечения онкогематологических заболеваний;

два препарата для лечения диабета;

два препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

препарат для лечения ревматологических заболеваний и неспецифического язвенного колита;

препарат для лечения неврологических заболеваний.

«Частные инвестиции в проект должны составить не менее 3 млрд рублей. В свою очередь правительство Москвы примет на себя обязательство по закупкам выпускаемой продукции в течение шести лет. Таким образом, городские власти гарантируют стабильность поставок широкой номенклатуры лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы. В столице будет создано новое импортозамещающее высокотехнологичное производство», – говорится в сообщении.

Правительство Москвы ранее заключило пять офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 млрд рублей. Из них четыре контракта предусматривают организацию производства лекарств и изделий медицинского назначения, а один – производство детского питания. Сейчас три производства введены в эксплуатацию, начались поставки продукции для городских нужд.

gxpnews