Минпромторг продлит эксперимент по маркировке медизделий до сентября 2023 года

Минпромторг принял решение продлить эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий до сентября 2023 года. Участники пилотного проекта отмечают, что особенность оборота такой продукции требует дополнительной проработки с точки зрения как нормативных правовых актов, так и функционала информационной системы.

Эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий будет продлен до 31 августа 2023 года. Такое решение принято на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Участие в мероприятии приняли представители Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора, Россельхознадзора и ряда других ведомств и служб, сообщили в пресс-службе правительства.

Пилотный проект стартовал 15 февраля 2022 года и должен идти до конца февраля 2023 года. Однако участники эксперимента выявили особенности оборота отдельных видов медизделий, которые требуют дополнительной проработки с точки зрения как нормативных правовых актов, так и функционала информационной системы, отметили в пресс-службе.

Кроме того, госкомиссия одобрила решение, в соответствии с которым для поиска предприятий, которые производят этиловый спирт «всерую», Росалкогольрегулирование совместно с Минпромторгом, Минздравом и ЦРПТ должны будут обеспечить сопоставление объемов используемого в качестве сырья этилового спирта и объемов производимых с его использованием лекарственных средств, парфюмерно-косметической продукции и непищевой спиртосодержащей продукции. Обмен сведениями будет происходить между ЕГАИС, системой маркировки и системой мониторинга движения лекарств. По результатам работы госкомиссия будет принимать дополнительные решения по легализации рынка.

Правительство в феврале объявило о запуске эксперимента по маркировке медицинских изделий. Участвовать в пилоте можно на добровольной основе, писал «ФВ». В перечне медизделий, попавших в пилот, шесть пунктов: санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании, компьютерные томографы, коронарные стенты, слуховые аппараты, ортопедическая обувь, обеззараживатели-очистители воздуха.

Фото: пресс-служба правительства

Артем Косенок

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