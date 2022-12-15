GSK и Wave Life Sciences будут разрабатывать препараты на основе олигонуклеотидов

GSK и Wave Life Sciences будут разрабатывать препараты на основе олигонуклеотидов. Общая сумма соглашения превысит 3,3 млрд долл.

GSK и Wave Life Sciences заключили соглашение, направленное на разработку олигонуклеотидов, об этом сообщается на сайте компании.

Олигонуклеотиды представляют собой небольшие фрагменты ДНК или РНК, которые могут влиять на РНК с помощью нескольких различных механизмов. У Wave, как пишет FierceBiotech, есть единственная олигонуклеотидная платформа, предлагающая три разных способа работы с РНК.

В рамках сделки GSK получит лицензию на WVE-006. Этот препарат предназначен для редактирования РНК и нацелен на дефицит альфа-1-антитрипсина (А1АТ), наследственное заболевание, которое может вызывать болезни легких и печени. WVE-006 использует запатентованную технологию редактирования РНК от Wave, получившую название AIMer.

Wave рассчитывает подать заявки на клинические испытания WVE-006 в следующем году. После того, как компания завершит исследование I фазы, GSK будет нести ответственность за клиническую разработку и вывод препарата на рынок.

Согласно условиям сделки, GSK заплатит Wave аванс в размере 170 млн долл. Из этой суммы 120 млн долл. будет выплачено деньгами, а 50 млн долл. – в виде инвестиций в акционерный капитал. В рамках программы WVE-006 Wave также получит право на суммы до 225 млн и 300 млн долл. соответственно по мере прохождения различных этапов разработки и в зависимости от маркетинговых успехов.

Wave также получит право на выплаты по каждой из восьми дополнительных исследовательских программ, которая компания будет реализовывать с GSK. В зависимости от хода разработки и показателей продаж Wave сможет получить до 130–175 млн долл. и 200 млн долл. соответственно, а также многоуровневые гонорары. Общая сумма соглашения превысит 3,3 млрд долл.

Николай Соколов

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