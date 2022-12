Члены АРФП отметили значимость диалога между регуляторами и бизнесом GSK и Wave Life Sciences будут разрабатывать препараты на основе олигонуклеотидов » Вакцины J&J и Merck против Эболы вырабатывают стойкие антитела у детей и взрослых Вакцины против лихорадки Эбола, разработанные Johnson & Johnson и Merck & Co. (MSD за пределами США и Канады), вырабатывают антитела, борющиеся с вирусом, и, по-видимому, безопасны для детей и взрослых, согласно данным двух исследований, сообщает Reuters. Данные исследований, проведенных в Западной Африке, показали, что вакцины обеих компаний вырабатывали антитела через 14 дней после первой из двух прививок и были обнаружены на разных уровнях как у детей, так и у взрослых в течение одного года. Вакцины предназначены для борьбы с заирским штаммом вируса, а не с суданским штаммом лихорадки Эбола, которая недавно вызвала вспышку и по меньшей мере 56 смертей в Уганде. В рамках одного режима была протестирована доза вакцины J&J, за которой последовала бустерная вакцина от датского производителя лекарств Bavarian Nordic, а в другом испытали две дозы вакцины Merck & Co. с интервалом в восемь недель. Третий вариант последовал за первой дозой Merck & Co. с плацебо. Исследователи NIH (Национальные институты здравоохранения США) отметили, что не смогли оценить фактический уровень защиты от болезни с помощью вакцин, поскольку ни один из участников не заразился лихорадкой Эбола во время испытания, которое началось в 2017 году. Но они заявили, что вакцины были признаны безопасными для детей и взрослых. В общей сложности 1400 взрослых и 1401 ребенок в возрасте от 1 до 17 лет приняли участие в испытаниях, проведенных в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Либерии, а также с Университетским центром клинических исследований и Центром разработки вакцин в Мали. Результаты были опубликованы в The New England Journal of Medicine. gxpnews