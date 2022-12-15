Члены АРФП отметили значимость диалога между регуляторами и бизнесом

14 декабря представители компаний – членов Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) собрались в отеле «На Казачьем», где состоялось ежегодное общее собрание АРФП, на котором были подведены итоги деятельности ассоциации в 2022 году и намечена дорожная карта на год грядущий.

Ассоциация традиционно приглашает на подобные встречи представителей профильных федеральных органов исполнительной власти, чтобы обсудить с ними важнейшие вопросы функционирования отрасли, регуляторную политику в области фармы и как никогда актуальные аспекты импортозамещения и повышения конкурентоспособности отечественной фарминдустрии. На этот раз в живой дискуссии приняли участие Дмитрий Галкин, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России, Айсылу Камалетдинова, заместитель директора Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России, Елена Кудрявцева, начальник Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора. В ходе открытого диалога собравшиеся рассмотрели вопросы совершенствования взаимодействия между регуляторами и производителями, оптимизации обработки данных в системах ГРЛС, ЕСКЛП, МДЛП, а также на межгосударственном уровне в рамках ЕАЭС. Дополнительно в рамках дискуссии были заданы вопросы о статусе проекта «второй лишний» постановления правительства, о списке МНН, выбранных для разработки аналогов зарубежных лекарств от редких заболеваний, и о возможных рисках правоприменения данной инициативы.

Члены АРФП поблагодарили регуляторов за продуктивный диалог, направленный на выработку конструктивных решений во благо российских пациентов, в целях укрепления лекарственной безопасности и высокотехнологичного развития отечественного фармпрома, отметив, что подобные встречи необходимы для устранения дискоммуникации между регуляторами и бизнесом.

Активности АРФП базируются на деятельности ряда рабочих групп, руководители которых также представили результаты, достигнутые за год работы, насущные вопросы, нашедшие свое решение, инициативы, выдвинутые АРФП и получившие поддержку среди участников рынка и регуляторов, спорные ситуации, вошедшие в повестку заседаний.

Собрание закончилось на приятной ноте – Дмитрий Галкин вручил почетные грамоты Минпромторга за многолетний добросовестный труд представителям компаний – членов АРФП: генеральному директору ПАО «Биосинтез» Д. В. Болдову, генеральному директору ООО «Фарминтерпрайсез» В. Е. Небольсину, старшему контролеру отдела контроля качества ЗАО «ЗиО-Здоровье» А. А. Степановой, главному инженеру ООО «Велфарм» М. Ю. Трубину, а также заместителю генерального директора АРФП О. С. Пентеговой. Глава ассоциации Виктор Дмитриев, в свою очередь, выразил признательность всем за активную позицию и плодотворную совместную деятельность, благодаря которым отрасль выстояла в сложное время беспрецедентного санкционного давления на российскую экономику, и вручил участникам памятные медали АРФП.

Подводя итоги собрания, генеральный директор АРФП поздравил всех с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и, пожелав всем доброго здоровья, мира и процветания, сказал: «Впереди еще много значимой и необходимой для отрасли работы. Будем же стремиться к успеху, а успех для нас – создание оптимально комфортных условий для отрасли, способной закрыть все потребности населения в лекарственных средствах».

gxpnews