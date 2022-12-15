Путин поручил с 2023 года запустить программу для борьбы с диабетом

Программа по борьбе с диабетом должна стать такой же масштабной, как по онкологии или борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Она должна включить в себя «раннюю диагностику заболевания, гарантированное обеспечение граждан медицинскими изделиями, включая расходные материалы, и лекарствами, и, конечно, профилактическую работу».

Обсуждение государственной программы по борьбе с диабетом ведется с 2020 года. В мае 2022 года ЦЭККМП подсчитал, что ежегодные затраты на программу могут составить около 238,8 млрд рублей, что на 20–60% выше предварительных оценок. Из этой суммы 139,9 млрд рублей понадобится на обеспечение пациентов тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови, 32,6 млрд рублей – на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы, 9,8 млрд рублей – на приобретение инсулиновых помп, 4,1 млрд рублей – на финансирование школ для пациентов с сахарным диабетом. Затраты на закупку сахароснижающих (неинсулиновых) препаратов оценили в 52,4 млрд рублей.

В настоящее время в проекте федбюджета на 2023 год на реализацию программы по борьбе с сахарным диабетом зарезервировано 10 млрд рублей. Представители профильных ассоциаций считают, что этой суммы недостаточно.

Часть этих средств может быть получена за счет акцизов на производство сладких напитков. Путин в ноябре 2022 года подписал закон о введении с 1 июля 2023 года такого акциза. Налогом в 7 рублей за литр будут облагаться напитки с содержанием сахара более 5 граммов на 100 мл. Поступления акцизов оцениваются в 25 млрд рублей в год, сообщили 21 ноября в Минфине России.

В ноябре депутаты ЛДПР выступили с инициативой зарезервировать в федбюджете 100 млрд рублей на реализацию программы «Борьба с сахарным диабетом» в ближайшие три года – это около 34 млрд рублей в год. В Госдуме положительно отнеслись к этому предложению, представители большинства фракций выразили готовность его поддержать. Однако пока решения по внесению таких поправок к законопроекту о федбюджете не принято.

На том же заседании Владимир Путин поручил увеличить объем и охват лекарственной терапией больных гепатитом С.