В России выявили партии бракованных лекарств на 1 млрд рублей

Минпромторг сообщил, что за десять месяцев были выявлены партии бракованных лекарств более чем на 1 млрд руб. Из оборота было изъято в семь раз больше такой продукции, чем за тот же период 2021 года.

За десять месяцев 2022 года в России были выявлены партии бракованных лекарств более чем на 1 млрд руб. Из оборота изъято 47 тыс. упаковок — в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Здесь, прежде всего, отмечу эффективную работу системы цифровой маркировки (была введена в середине 2020 года). Она позволила Минздраву в режиме онлайн наладить учет движения и наличия препаратов с детализацией до каждой аптеки. Это особенно помогло в ковидный период. Также аналитику системы использует Росздравнадзор для контрольно-надзорной деятельности», — отметил министр.

Мантуров также отметил, что за 2022 год госкомиссией было принято более трех десятков решений по различным товарным группам. Неотъемлемой частью ее работы стало совершенствование мониторинга ситуации с контрафактной продукцией.

В августе Росздравнадзор впервые с 2017 года обнародовал данные об итогах международной операции «Пангея». С начала 2022 года в России не обнаружили контрафактных лекарств. Контрольные закупки проводились в 23 регионах. В шести субъектах «были установлены факты незаконного оборота лекарственных препаратов». Выявлено более 1,5 тыс. упаковок незарегистрированных лекарственных препаратов.

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Артем Косенок

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