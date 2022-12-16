В России будут проводить массовое тестирование на грипп

Правительство утвердило постановление о проведении тестирования в медучреждениях на грипп и другие респираторные инфекции. Такое решение принято из-за роста случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом.

В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы ОМС. Постановление № 2297 от 14.12.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на COVID-19 при наличии показаний, сообщили в правительстве.

О необходимости тестирования на грипп людей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции накануне говорила на совещании с президентом глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, оперативный штаб 9 декабря принял решение проводить массовое тестирование на грипп тех, «у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций», по той же схеме, которая была принята для тестирования на COVID-19, поскольку он протекает в 90% случаев в форме ОРВИ.

«Мы оценили возможности: возможности есть, оснащение лабораторным оборудованием достаточно хорошее. Отечественных тестов, по данным Минпромторга и по тому, что мы видим на рынке, достаточно. Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа у всех — точно так же, как и по COVID-19, — у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций», — отметила Попова. По ее словам, в России преимущественным из гриппозных вирусов является вирус гриппа H1N1.

«Нам очень важно сегодня различать COVID-19, грипп и другие вирусные инфекции, потому что лечение принципиально противоположное. Если лечить грипп — нужна одна схема, если лечить COVID-19 — другая схема, и здесь нельзя ошибиться», — сказала глава Роспотребнадзора. Накануне Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции до 17-й версии. В документе указывается, что ремдесивир не обладает активностью в отношении вирусов гриппа.

Она также отметила, что Россия находится на 106-м месте в мире по заболеваемости COVID-19. Заболеваемость невысокая, она в пять раз меньше, чем в ноябре прошлого года, но все равно вызывает «определенную настороженность». Тестирование сохраняется на уровне 250—300 тыс. исследований в сутки. Этого достаточно, чтобы четко выявлять всех заболевших. Россия остается в десятке лидеров в мире по охвату тестированием, подчеркнула Попова. «Штамм, который вызывает напряжение в Европе, — так называемый BQ1 и BQ1.1 — в Российской Федерации выявляется в единичных случаях, — сказала она. — Но вместе с тем риски связаны с тем, что сегодня специфическое лечение для этого геноварианта пока не предложено нашими учеными».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании также отметил, что за последнюю неделю доля заболевших выросла — почти 1,5 млн россиян обратились за медицинской помощью. Доля гриппа среди верифицированных ОРВИ превысила 50%. По его словам, в России есть возможность значительного охвата населения тестированием. В период борьбы с коронавирусной инфекцией были выделены средства и созданы крупные лаборатории для тестирования во всех субъектах страны. Это более 1,2 тыс. лабораторий, также 18 отечественных тест-систем зарегистрированы для диагностики гриппа.

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Артем Косенок

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