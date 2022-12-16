Путин предложил расширить мандат фонда «Круг добра»

По словам Путина, к концу 2022 года в фонде «накопится свыше 80 млрд рублей». «Считаю правильным также использовать эти средства на здоровье детей и для этого предлагаю расширить мандат фонда», – заявил он.

Из слов Путина следует, что перечень госфонда должен быть пополнен заболеваниями из «Перечня-24» (сейчас в него входит 17 нозологий). В настоящее время пациенты всех возрастов с заболеваниями из этого перечня обеспечиваются лекарствами за счет региональных бюджетов.

Путин отметил, что необходимо также предусмотреть возможность оплаты за счет госфонда дополнительных видов и объемов реабилитации больных детей, так как у пациентов должна быть возможность не только получать лечение, но и проходить восстановление. В этой связи, по его словам, необходимо предусмотреть оплату за счет фонда дорогостоящих технических средств реабилитации (ТСР), а также средств для разработки опорно-двигательного аппарата.

Путин поручил Минздраву и вице-премьеру Татьяне Голиковой отрегулировать эти вопросы.

Президент также напомнил, что в ближайшее время предельный возраст подопечных фонда будет увеличен с 18 до 19 лет. Путин поручил проконтролировать, чтобы в течение года после совершеннолетия пациенты могли аккуратно и без ущерба для себя перейти на финансирование дальнейшей терапии за счет других источников.

Впервые о том, что возрастной ценз для подопечных госфонда будет увеличен, стало известно в декабре 2021 года. Об этом сказал президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с мамой участника акции «Елка желаний» Осора Аюшева из Бурятии.

Летом 2022 года председатель правления «Круга добра» Александр Ткаченко сообщил, что госфонд готов обеспечивать необходимыми лекарствами, медизделиями и ТСР своих подопечных, достигших 18 лет, до конца календарного года. По словам Ткаченко, за этот период региональные минздравы успеют подготовить бюджет и принять пациента, таким образом обеспечив преемственность терапии. Президент идею поддержал. Минздрав разработал и представил на общественное обсуждение проект соответствующего постановления. Правительством документ пока не утвержден.

В начале декабря Владимир Путин утвердил закон о передаче полномочий по финансированию лекобеспечения детей с заболеваниями, входящими в перечень госпрограммы «14 ВЗН», за счет бюджета госфонда «Круга добра». Изменения вступают в силу 1 января 2023 года. Подробнее о том, почему финансировать лечение пациентов детского возраста из госпрограммы будут из бюджета госфонда и как будет организован такой переход, – в материале Vademecum.