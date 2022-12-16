В России завершилась прививочная кампания от гриппа

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в России завершена прививочная кампания от гриппа.
«Сейчас уже поздно и не нужно [прививаться от гриппа]. Мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена», – заявила Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По ее словам, привитые от гриппа практически не болеют или болеют в легкой форме.
По информации Роспотребнадзора, 74 млн россиян (почти 52% населения страны) прошли вакцинацию от гриппа. У России нет необходимости закупать зарубежные вакцины от гриппа, отметила Анна Попова.
Как стало известно ранее, в России на 12% вырос спрос на лекарства от гриппа и ОРВИ.
В Центре Гамалеи разработали вакцину против разных штаммов гриппа.