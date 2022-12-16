«Р-Фарм» инвестирует в участок по выпуску субстанций в «Сириусе»

ООО «Р-Фарм Холдинг» и АО «Фармактив» из Екатеринбурга 13 декабря зарегистрировали на территории «Сириуса» ООО «КФР», где у «Р-Фарм» – 90%, «Фармактива» – 10%, следует из ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности «КФР» – производство фармсубстанций.

Владельцы «Фармактива» не раскрываются, компания зарегистрирована в октябре.

«Р-Фарм» инвестирует в создание опытно-промышленного участка производства химсубстанций, пояснили Vademecum в компании. Объем инвестиций там не раскрывают. На площадке будет организован трансфер продуктов, разработанных российскими научно-образовательными организациями. Там же возможно масштабирование этих продуктов и доведение их до готовности к клиническим исследованиям. Также в «Р-Фарм» рассчитывают, что площадка будет базой для подготовки инженерных кадров.

«Сириус» в 2020 году получил статус федеральной территории. Там создается система органов публичной власти, которые могут издавать свои нормативные акты, действует специальный налоговый режим. На территории могут разрешить применение экспериментальных препаратов генной терапии для пациентов с заболеваниями, не имеющими альтернативных методов лечения.

«Р-Фарм» сотрудничает с научными центрами. В ноябре «Р-Фарм» инвестировал в лабораторию по разработке конъюгированных углеводных вакцин (так называемых «гликовакцин») на базе Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН. В декабре «Р-Фарм» объявил о начале совместной разработки противоопухолевых препаратов нового поколения с Пущинским научным центром биологических исследований РАН. «Р-Фарм» должен вложить на начальном этапе 5 млн рублей.

Фото: krasnodarmedia.su

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