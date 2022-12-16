«Система-БиоТех» вложила 205 млн рублей в разработку отечественных тест-систем для криминалистов

По сравнению с зарубежными конкурентами SBT-RealGene Expert сможет идентифицировать личность и установить родство по деградированной ДНК и ингибированным образцам: крови с землей, следам слюны, волосам, образцу сигарет, жвачке, рассказали Vademecum в компании. Набор включает анализ 28 локусов с 6 флуоресцентными красителями.

Объем инвестиций в разработку и запуск промышленного производства наборов оценивается в 205,2 млн рублей, половина этой суммы выдана в виде займа Фондом развития промышленности (ФРП). Средства, полученные от ФРП, будут направлены на закупку необходимого оборудования для разработок, сырья и на увеличение производственных мощностей.

Производить наборы планируется на площадке в Обнинске Калужской области (ранее компания использовала мощности ГК «Ниармедик» в этом городе для выпуска тестов на коронавирус). Партнером по реализации продукта станет компания «Пущинские лаборатории».

«Российский рынок тест-систем для криминалистической экспертизы сейчас – растущая рыночная ниша, с которой ушли ключевые игроки. Цель нашего проекта – полностью импортозаместить тест-системы, сделав продукт высочайшего качества, обеспечив криминалистов России передовыми инструментами для проведения расследований», – комментирует генеральный директор компании «Система-БиоТех» Артем Сиразутдинов. По его словам, разработки позволят компании занять «лидирующие позиции» по выпуску продукции для идентификации личности.

ООО «Система-БиоТех» – биотехнологическая компания, входящая в контур АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Стартап создает экосистему биотехнологических продуктов – от генетической диагностики до производства биофармпрепаратов, разработки клеточной и генной терапии и методов редактирования ДНК.

В марте 2020 года компания начала серийное производство тестов SBT-DX-SARS-hCoV-2 для диагностики COVID-19 в Обнинске Калужской области на мощностях ГК «Ниармедик». Первоначально объем производства составлял 50 тысяч наборов в неделю с последующим выходом на показатель 200 тысяч наборов в неделю. По итогам апреля и мая 2020 года компания произвела около 700 тысяч ПЦР-тестов. Изделия поставлялись в столичные клиники, в частности в ГКБ №40 в Коммунарке, перепрофилированную под лечение пациентов с COVID-19.

Фото: altai-republic.ru

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