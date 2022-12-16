Уход иностранных компаний из России сказался на падении взносов по ДМС

Компании стали предпочитать более дешевые страховые программы для своих сотрудников, говорится в отчете ЦБ. Об этом свидетельствует сокращение средней страховой премии по договорам с юрлицами и индивидуальными предпринимателями на фоне роста цен на медицинские услуги и товары (во многом за счет удорожания импортных лекарств и оборудования). Розничные же клиенты по-прежнему выбирают в основном недорогие коробочные продукты. На взносы повлияло и снижение числа мигрантов в третьем квартале по сравнению с июлем – сентябрем 2021 года: они тоже покупают недорогие полисы ДМС, полагают в ЦБ.

Страховые компании подтверждают тенденцию падения взносов. Например, число заключенных договоров в страховой компании «Согласие» в третьем квартале 2022 года упало к аналогичному периоду 2021 года на 6%, а число выплаченных премий – на 5%, рассказал Vademecum руководитель направления развития страховых продуктов и лояльности клиентов страховщика Дмитрий Суровцев. Замгендиректора по ДМС «Ингосстраха» Дмитрий Попов согласен, что на рынке наблюдается «ухудшение динамики роста ДМС». Он не называет итогов по третьему кварталу, но отмечает, что рост портфеля за девять месяцев «несколько ниже», чем за шесть месяцев 2022 года.

В «Согласии» снижение взносов также связывают с экономией работодателей. «В текущих реалиях они не готовы существенно увеличивать ранее заложенные бюджеты, а часть организаций вынуждены прибегнуть к оформлению самых экономных программ – например, телемедицина или только экстренная медпомощь», – отмечает Суровцев.

Но и страховщики, и клиники указывают на еще один фактор. В 2022 году с российского рынка ушли несколько крупных иностранных компаний, активных на рынке ДМС. «Такая культура отсутствует у большинства российских компаний», – утверждает основатель «Клиники Фомина» Дмитрий Фомин. Поэтому не все правопреемники ушедших международных игроков сохранили партнерство со страховщиками.

Выплаты по ДМС, по данным ЦБ, увеличились в третьем квартале к аналогичному периоду 2021 года на 12,6% при «незначительном росте количества выплат», в основном за счет роста стоимости медицинских товаров и услуг.

В третьем квартале рост выплат относительно прошлого года превысил уровень инфляции по отрасли, отмечает Попов из «Ингосстраха». А в конце сентября, по его словам, был зафиксирован нетипичный спрос на организацию госпитализаций в плановом порядке.

Отмечают рост обращений по ДМС и в клиниках. В «Клинике Фомина» число пациентов выросло за период год к году на 6%, в ижевской клинике «Медицея» – на 15,8%, в «Мать и дитя» также не отмечают снижения обращений.

Суровцев полагает, что компании будут стремиться сохранить бюджеты на страхование на фоне инфляции, поэтому собираются чаще прибегать к ДМС с франшизой (когда от 10% до 50% медуслуг по амбулаторно-поликлинической и стоматологической помощи оплачивает застрахованный сотрудник) и антикризисным программам только с самыми необходимыми медуслугами. По его словам, в этом году доля полисов ДМС, которые были оптимизированы с добавлением франшизы, увеличилась на 15%.

В марте 2022 года Всероссийский союз страховщиков направил медорганизациям обращение, в котором призвал зафиксировать договорные отношения в сегменте ДМС до конца 2022 года. Как следует из письма, клиникам предлагается ограничить рост цен на услуги и не увеличивать среднюю стоимость законченного случая лечения по полисам ДМС. Авторы обращения отметили, что это позволит не допустить значительного сокращения рынка ДМС.

В обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за второй квартал 2022 года, который Центробанк опубликовал в сентябре, отмечается, что за указанный период был зафиксирован рост взносов по ДМС к аналогичному периоду 2021 года на 16,8% – до 47 млрд рублей. Тогда регулятор сообщил, что прирост премий по ДМС был максимальным среди всех ключевых видов страхования. Положительную динамику в Центробанке связали с увеличением спроса и подорожанием страховых программ в условиях повышения цен на медицинские товары и услуги. «Рынок поддержало расширение клиентской базы, в первую очередь за счет корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей», – говорится в отчете регулятора.

Фото: ctv7.ru

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