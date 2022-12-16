Экс-главу Депздрава Севастополя будут судить за злоупотребление полномочиями при закупке томографа

По данным прокуратуры, МВД и Главного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, в 2015 году обвиняемый, «желая освоить бюджетные средства», заключил контракт с подрядной организацией на поставку, установку и ввод в эксплуатацию МРТ «Престиж-15» производства российского «МиП-Нано» для нужд городской больницы №1 на общую сумму 81 млн рублей. Весной 2016 года, заведомо зная, что условия контракта подрядчиком не были выполнены, он подписал акт приема-передачи выполненных работ.

Из-за неготовности помещений в больнице до февраля 2017 года оборудование находилось на хранении на криоплощадке в Московской области. После поставки в больницу из-за нарушения условий хранения МРТ пришел в негодность и так и не был введен в эксплуатацию.

Нанесенный ущерб следователи оценили в сумму более 3 млн рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

«Бюджетные средства, выделенные на реализацию программы Севастополя, использованы неэффективно, пациентам больницы не была оказана на протяжении длительного времени соответствующая медицинская помощь», – заявили в прокуратуре Севастополя.

По данным ЕГРЮЛ, Департамент здравоохранения Севастополя с 2014 по 2016 год возглавлял Юрий Восканян.

Томограф «Престиж‑15» разработан компанией «НПФ «МИП‑Нано». В 2010 году производитель наладил сборку МРТ с индукцией 1,5 Тл из импортных комплектующих под этим брендом. В ноябре 2018 года «МИП‑Нано» получила регудостоверение на российские модификации аппаратов «Престиж‑15н» и «Престиж‑15с» с адресом производства в подмосковном городе Мытищи. В 2019 году компания собиралась локализовать производство на мощностях особой экономической зоны «Дубна», однако проект с объемом инвестиций в 1 млрд рублей не был реализован.