Облигации «Биннофарм Групп» номинированы на премию Cbonds Awards 2022

Выпуск облигаций «Биннофарм Групп» стал победителем в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании» премии Cbonds Awards – 2022. Номинальный объем выпуска составляет 3 млрд рублей, срок до оферты — 2 года, установлена ставка ежеквартального купона 10,35% годовых. Вручение наград традиционно состоялось в рамках XX Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге. В этом году награды вручались в 25 номинациях.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг облигаций ООО «Биннофарм Групп» серии 001Р-01 на уровне ruA.

Элина Багаутдинова, финансовый директор «Биннофарм Групп»: «Наша компания быстро реагирует на внешние вызовы и изменения конъюнктуры фармацевтического рынка. Мы продолжаем расти, так, выручка «Биннофарм Групп» по итогам 9 месяцев текущего года выросла более чем на 12%, при этом сохранился целевой уровень рентабельности. Инвесторы продолжают проявлять значительный интерес к нашей компании. Привлеченные средства будут использованы для реализации инвестиционных проектов направленных на развитие производственных площадок нашей группы».

Сделку по размещению облигаций «Биннофарм Групп» организовали BCS Global Markets, БК Регион, Синара Инвестиционный банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Экспобанк.

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