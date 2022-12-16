В 2022 году вдвое упала выручка медлабораторий РФ от услуг по диагностике коронавируса

По итогам первого полугодия 2022 года выручка российских сетей медицинских лабораторий от услуг по диагностике коронавирусной инфекции сократилась в два раза, сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на сезонные всплески заболевания омикроном, было зафиксировано падение «ковидной» выручки. Для совокупного оборота лабораторных сетей оно стало критичным.

Как сообщили в сети «Хеликс», поступления от этих услуг в первые шесть месяцев текущего года сократились на 48% год к году, в «Гемотесте» – на 45%, а в «Инвитро» – на 43%.

Издание отмечает, что сокращение выручки от анализов на COVID-19 во второй половине этого года продолжилось. В «Гемотесте» рассказали о снижении доли выручки на 50% с января по ноябрь.

Сейчас такие анализы составляют лишь несколько процентов от общей выручки медицинских сетей, сказал директор по продажам «Инвитро» Филипп Сапронов.

Сократившиеся поступления сети пытаются компенсировать за счет услуг по диагностике «нековидных» заболеваний и увеличения стоимости других анализов. В «Хеликсе» в этом году средний чек вырос на 13-14%, в «Гемотесте» – до 18%.

Средний чек растет, несмотря на сужение спроса на медицинские анализы в связи с падением доходов потребителей.

Как считает Сапронов, в 2023 году у медлабораторий получится адаптироваться к новым условиям, спрос на услуги не будет «драматически снижаться».

gxpnews