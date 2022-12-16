В Новой Зеландии зафиксирован четвертый случай смерти, вызванной вакциной от COVID-19

Минздрав Новой Зеландии в среду, 14 декабря, сообщил о четвертом случае смерти из-за вакцины от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

«Совет по мониторингу безопасности вакцины против COVID-19 уведомил министерство о четвертом случае смерти, связанной с применением вакцины против COVID-19 Pfizer. Причиной смерти пациента стал миокардит, скорее всего, развившийся в результате иммунизации», – цитирует сообщение Минздрава ТАСС.

Как отметили в ведомстве, обстоятельства всех четырех зафиксированных смертей, вызванных препаратом, «не влияют на известную врачам информацию, преимущества вакцинации по-прежнему значительно перевешивают риск таких редких побочных эффектов».

Первый случай смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса, в Новой Зеландии зафиксировали в августе 2022 года. Для иммунизации населения против COVID-19 в стране используют только вакцину Pfizer/BioNTech. Две прививки на сегодняшний день сделали 90% жителей страны старше 12 лет (3,98 млн человек).

gxpnews