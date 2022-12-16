Eli Lilly готовится к выпуску пяти новых лекарств в 2023 году

Eli Lilly заявила, что надеется выпустить в следующем году пять новых методов лечения. Компания делает ставку на многомиллиардные рынки для лечения ожирения и болезни Альцгеймера, сообщает Reuters.

Производитель лекарств тратит значительные средства на маркетинг, исследования и разработки, готовясь к выпуску данных и потенциальному одобрению двух препаратов: donanemab для лечения болезни Альцгеймера и tirzepatide для лечения ожирения, отмечает издание.

Другие три вида лечения – это mirikizumab против воспалительного заболевания кишечника, lebrikizumab для лечения атопического дерматита и противораковый препарат pirtobrutinib.

Согласно данным Refinitiv IBES, Eli Lilly ожидает выручку от $30,3 млрд до $30,8 млрд в 2023 году, что выше оценок Уолл-стрит в $30,12 млрд.

FDA ранее отозвало разрешение на препарат Eli Lilly для лечения COVID-19 bebtelovimab.

gxpnews