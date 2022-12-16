Как обезопасить россиян от некачественных БАД

Проблема попадания на отечественный рынок некачественных или незарегистрированных биодобавок была одной из ключевых на 24-й Международной выставке оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients. Как эксперты хотят ее решать?

Бурное развитие онлайн-торговли обострило многие проблемы отечественного рынка биоактивных добавок (БАД). Через зарубежные онлайн-магазины в Россию продолжают попадать незарегистрированные продукты. А источником проблем внутри страны производители и регуляторы называют маркетплейсы. Главный упрек в адрес e-commerce – сейчас маркетплейс не несет ответственности за реализуемые товары.

Участники круглого стола напомнили о громком кейсе середины этого года, когда в продаже на популярном маркетплейсе были обнаружены рецептурные лекарства. А в качестве примера торговли незарегистрированными продуктами директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова напомнила о набравшем популярность у российских потребителей китайского средства против COVID-19 с неизвестным составом.

Взаимодействие электронных ретейлеров и производителей сейчас практически не регламентировано. «Маркетплейсы продают нашу продукцию, не являясь собственниками, то есть это агентские договоры», – говорит исполнительный директор компании «Эвалар» Александр Сафонов.

«Мы за то, чтобы БАД продавались преимущественно в аптечном сегменте, поскольку таким образом можем гарантировать их качество, эффективность и контроль», – сказала Виктория Преснякова.

Она предложила отечественным производителям поддержать формирование в России культуры осознанного употребления БАД. По ее мнению, в первую очередь следует заняться образованием населения в вопросах выбора и использования биодобавок.

«Мы стараемся поддерживать наших партнеров из аптечного сегмента. Несомненно, стоит обращать внимание на эти проблемы, так как они касаются безопасности потребителей. Неосознанное употребление этих продуктов в таком большом потоке является важным моментом и требует урегулирования», – прокомментировал предложение гендиректор компании «Солгар Витамин» Хакан Эртюрк, принимавший участие в круглом столе.

Проблемы незарегистрированной продукции может решить маркировка, считает исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. Он призвал производителей с 1 апреля маркировать свои продукты, чтобы обеспечить защиту прав и здоровья потребителей.

Сложностей в маркировках для производителей быть не должно, так как в рамках эксперимента с БАД было проще, чем с лекарственными средствами: проще код и система, надеется Александр Сафонов из «Эвалара».

gxpnews