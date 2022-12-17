Доля популярного детского жаропонижающего препарата резко упала в текущем году

Доля препарата «Нурофен для детей» в общих продажах МНН ибупрофен в форме суспензии снизилась с 88—90% в январе — октябре 2019—2021 годов до 68% за этот же период 2022 года. Продажи препарата в упаковках снизились на 18%. Одной из причин могла стать дефектура препарата. В то же время резко выросли продажи других торговых наименований этой же лекарственной формы.

В январе — октябре 2022 года аптеки продали 7,2 млн упаковок на 1,3 млрд руб. суспензии «Нурофен для детей» компании Reckitt Benckiser, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. За этот же период 2021 года продано 8,8 млн упаковок на 1,5 млрд руб. Продажи суспензий других производителей за 10 месяцев 2022 года составили 3,5 млн упаковок на 374,3 млн руб. В прошлом году был один миллион упаковок на 93,5 млн руб.

Есть ли препарат

По сравнению с прошлым годом продажи суспензий всех торговых наименований, за исключением «Нурофена для детей», выросли на 238% в упаковках и на 300% в рублях.

Одной из причин такого роста могла стать дефектура «Нурофена для детей». Препарата нет или мало в наличии в крупных интернет-аптеках, на сложность с покупкой жалуются пациенты из разных регионов в специализированных телеграм-каналах. По данным портала aptekamos.ru, в Москве и Московской области препарат можно купить в 210 аптеках. В других регионах лекарство есть, но тоже не во всех аптеках.

В службе поддержки ООО «Рекитт Бенкизер» сообщили, что знают про ситуацию с препаратом. «Поставки препарата продолжаются, и мы рассчитываем на то, что уже в самое ближайшее время наш препарат, которому доверяете, снова будет в наличии в ближайшей к вам аптеке», — говорится в ответе на вопрос о недоступности лекарства в некоторых аптеках. Дефектуру препарата там связывают с высоким спросом.

Согласно данным Росздравнадзора, перерывов в поставках «Нурофена для детей» не было. С 1 по 16 декабря в оборот введено 9 серий, в ноябре – 41, в сентябре и октябре — 10 и 2 соответственно. В предыдущие годы в сентябре и октябре вводилось больше серий, например, в октябре 2021 года их было 26, а в октябре 2020 года – 15. В то же время по количеству серий о физических объемах судить нельзя.

Дефектура из-за цены

Перебои с суспензиями ибупрофена, возможно, могли начаться не только с «Нурофеном для детей». Дело в том, что пять производителей подали заявки на повышение цены из-за риска дефектуры по постановлению № 1771. Росздравнадзор в заключении от 18.10.2022 № 01-67082/22 подтвердил, что в отношении МНН ибупрофен в форме выпуска «суспензия для приема внутрь, 100 мг/5 мл» установлены риски наличия дефектуры в связи с ценообразованием на них.

В итоге цены на различные фасовки пяти производителей выросли на 13—30%. Например, цена на суспензию производства «Озон» во флаконе 150 мл выросла на 13%, со 106,58 до 120 руб. Цена «Нурофена для детей» во флаконе 150 мл выросла на 30%, со 124,25 до 161,23 руб. за упаковку.

Цены на суспензии повышены для компаний «Алвилс», «Фармстандарт-Лексредства», «Озон», «Татхимфармпрепараты» и Reckitt Benckiser. Стоимость производителей «Эколаб», «Славянская аптека», «Биннофарм Групп», «Гротекс», «Акрихин», «Тульская фармацевтическая фабрика» осталась прежней.

Самые крупные продажи среди отечественных компаний за десять месяцев 2022 года были у «Эколаб» – 1,6 млн упаковок и у «Биннофарм Групп» – 0,8 млн руб.

Елена Калиновская

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