Merck будет сотрудничать с Synplogen для разработки генных терапий на базе вирусных векторов

Merck KgaA и японский стартап Synplogen будут сотрудничать для создания генных терапий на основе вирусных векторов.

Немецкая Merck KGaA будет сотрудничать с японским стартапом Synplogen для разработки генных терапий с использованием вирусных векторов, сообщается на сайте компании. Финансовые условия сделки не раскрываются.

В рамках сотрудничества Merck предоставит техническую поддержку, помощь в обучении и разработке, а также оптимизации процессов ученым Synplogen в Центре сотрудничества M Lab, расположенном в Токио. Такие центры есть у Merck в девяти странах мира.

Также Merck предоставит Synplogen производственную платформу VirusExpress 293 Adeno-Associated Virus (AAV). Она поможет Synplogen повысить скорость производства при одновременном снижении продолжительности разработки и затрат на нее.

В качестве производственной площадки выступит контрактная организация (CTDMO) Merck в Карлсбаде. Предприятие было открыто в прошлом году и на нем можно развернуть «крупномасштабное коммерческое и промышленное производство продуктов для вирусной и генной терапии», сообщает компания.

«Имея почти 30-летний опыт в области клеточной и генной терапии, мы надеемся на сотрудничество с Synplogen для дальнейшей разработки и производства вирусных векторов в Японии», — заявил руководитель отдела технологических решений японского бизнеса Merck Life Science Исао Хатано.

В июне этого года «ФВ» сообщал, что Merck будет разрабатывать методы машинного обучения для создания фармацевтических препаратов с помощью Рейнского университета Фридриха Вильгельма.

Николай Соколов

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