В Санкт-Петербурге анонсировано производство медизделий для гемодиализа за 2 млрд рублей

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» одобрил заявку компании «Артак» на развертывание производства медизделий для гемодиализа. Объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей, срок реализации – 2026 год.

Компания собирается построить производственный цех площадью 5,3 тысячи кв. м на участке в 1,25 га. Ввод завода в эксплуатацию намечен на четвертый год реализации инвестиционного проекта. На предприятии будут трудоустроены 155 специалистов. Вложения в проект оцениваются в 2 млрд рублей.

ООО «Артак», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в Санкт-Петербурге в августе 2022 года и принадлежит Андрею Карюку, бывшему руководителю и совладельцу дистрибьюторов «Кови-Фарм» и ТД «Фармакон». Финансовые показатели компании не раскрываются.

Похожий проект на базе ОЭЗ «Санкт-Петербург» намеревался реализовать дистрибьютор медизделий Smith Healthcare. В декабре 2017 года АО «Смитхэлскеа» подало заявку на строительство завода в ОЭЗ «Санкт-Петербург». На предприятии планировали локализовать выпуск диализаторов и артериовенозных магистралей, фильтров и аппаратов плазмафереза, магистралей для инфузионной и трансфузионной терапии. Мощность производства на первом этапе оценивалась в 1 млн медизделий в год с постепенным наращиванием по мере развития в течение девяти лет.

Завод должен был заработать в 2020 году, объем инвестиций в проект составлял 915,4 млн рублей. В 2020 году суммарная стоимость вложений выросла до 2,21 млрд рублей, а срок ввода в эксплуатацию был перенесен на конец 2021 года.

В марте 2022 года АО «Алмаз» (головной компанией которого выступает АО «Концерн «Созвездие», входящее в холдинг АО «Росэлектроника» ГК «Ростех») анонсировало проект по разработке отечественного диализатора для аппаратов «искусственная почка». Его предполагалось выпускать на мощностях завода в Ростовской области.