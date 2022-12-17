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Москва анонсировала офсет на организацию производства абсорбирующего белья за 300 млн рублей

Столичная мэрия готовит офсетный контракт на локализацию производства абсорбирующего белья. Победитель конкурса обязуется вложить не менее 300 млн рублей в производство подгузников и пеленок для взрослых, в обмен столичные власти ежегодно будут закупать у предприятия 44 млн единиц белья. Поставки продукции должны начаться в конце 2023 года.

Под новое производство столица выделит инвестору площадку на территории индустриального парка «Руднево». Поставки подгузников должны начаться не позднее четвертого квартала 2023 года, а пеленок – четвертого квартала 2024 года. Столичные власти будут закупать 33 млн подгузников и 11 млн пеленок ежегодно.

Конкурс на офсетный контракт пройдет в электронном формате, процедура отбора находится на этапе подготовки.

По состоянию на декабрь 2022 года столичные власти заключили пять офсетных контрактов на 72,7 млрд рублей, из них четыре – на создание производства лекарств, один – на производство медизделий.

Первые два контракта заключены в 2017 году с «Биокадом», а годом позже – со структурой группы «Р-Фарм» Алексея Репика «Р-Опра». Третий контракт на 1,1 млрд рублей в январе 2021 года выиграл Московский эндокринный завод.

Пока единственный офсетный контракт на поставку медизделий на 8,6 млрд рублей на 10 лет мэрия заключила в 2019 году с компанией «Гемамед». Победитель в течение трех лет обещал вложить 1 млрд рублей в модернизацию или создание производства медизделий для стомированных пациентов, а также расходных материалов и комплектующих. Взамен мэрия с 2022 по 2029 год должна закупить у «Гемамед» 29,8 млн таких МИ. Медизделия начали поставляться пациентам в марте 2022 года, по состоянию на ноябрь 2022 года компания отгрузила 1,6 млн единиц продукции.

В октябре 2022 года правительство Москвы объявило о проведении конкурса на заключение офсетного контракта по поставке медицинской мебели для учреждений здравоохранения города. Условия конкурса предполагают локализацию 80 позиций мебели, включая стеллажи, тумбы, шкафы, хирургические столы, медицинские стулья с объемом инвестиций 250 млн рублей. Взамен столичные власти будут закупать продукцию в течение 10 лет на общую сумму не менее 5,1 млрд рублей. Процедура определения поставщика пока не стартовала.

В декабре 2022 года столичная мэрия анонсировала конкурс на офсетный контракт по поставке расходных материалов для городской службы крови. Поставщик должен в течение двух лет локализовать производство 14 наименований расходных материалов, (колоколов для получения плазмы, контейнеров, стерильных растворов и других медизделий), инвестировав в него не менее 500 млн рублей. Взамен мэрия Москвы будет закупать выпускаемую продукцию в течение восьми лет. Предприятие разместится на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис «Москва».

Источник: Сайт правительства Москвы
Фото: depositphotos.com

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17 декабря, 2022 | Просмотров: 54