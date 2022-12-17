В фармотрасли сохраняется высокий спрос на инженерно-технических специалистов производства

Наиболее востребованные позиции в сфере фармацевтики изучил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, сделав подборку самых прибыльных профессий фармакологической отрасли.

«В фармацевтической отрасли сохраняется высокий спрос на инженерно-технических специалистов производства. А вот аптечный сегмент столкнулся с ростом цен, снижением объемов продаж, замедлением роста выручки. Число офлайн-аптек оптимизируется, и это сказывается в первую очередь на максимальных зарплатных предложениях», – отметили аналитики.

Город Должность Предлагаемая зарплата Елец Главный технолог фармацевтического производства 160 000 — 200 000 руб. Москва Технолог инъекционных лекарственных форм от 120 000 руб. Москва Директор аптеки от 100 000 руб. Москва Фармацевт-провизор 100 000 руб. Киров (Кировская область) Начальник производства от 100 000 руб. Омутнинск (Кировская область) Начальник отдела АСУ ТП в фармацевтическую компанию 90 000 руб. Санкт-Петербург Клинический фармаколог 80 000 — 120 000 руб. Москва Провизор-технолог от 80 000 руб. Санкт-Петербург Заведующая аптекой от 78 500 руб. Тихвин Заведующий аптекой от 75 000 руб. Москва Фармацевт-провизор 70 000 — 80 000 руб. Санкт-Петербург Врач – клинический фармаколог от 70 000 руб. Иркутск Врач – клинический фармаколог от 70 000 руб. Москва Фармацевт-провизор от 70 000 руб. Москва Провизор от 70 000 руб. Балашиха Химик-аналитик 70 000 руб. Мытищи Фармацевт-провизор 70 000 руб. Реутов Фармацевт-провизор 70 000 руб.

SuperJob в декабре 2022 года также изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию провизора-технолога. Средняя рыночная заработная плата провизоров-технологов за год выросла на 7%. Зарплатный максимум специалистов в Москве достигает 110 000 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 100 000 рублей, в Воронеже, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Самаре и Уфе – 65 000 рублей.

gxpnews