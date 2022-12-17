В фармотрасли сохраняется высокий спрос на инженерно-технических специалистов производства

Наиболее востребованные позиции в сфере фармацевтики изучил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, сделав подборку самых прибыльных профессий фармакологической отрасли.
«В фармацевтической отрасли сохраняется высокий спрос на инженерно-технических специалистов производства. А вот аптечный сегмент столкнулся с ростом цен, снижением объемов продаж, замедлением роста выручки. Число офлайн-аптек оптимизируется, и это сказывается в первую очередь на максимальных зарплатных предложениях», – отметили аналитики.
|Город
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|Елец
|Главный технолог фармацевтического производства
|160 000 — 200 000 руб.
|Москва
|Технолог инъекционных лекарственных форм
|от 120 000 руб.
|Москва
|Директор аптеки
|от 100 000 руб.
|Москва
|Фармацевт-провизор
|100 000 руб.
|Киров (Кировская область)
|Начальник производства
|от 100 000 руб.
|Омутнинск (Кировская область)
|Начальник отдела АСУ ТП в фармацевтическую компанию
|90 000 руб.
|Санкт-Петербург
|Клинический фармаколог
|80 000 — 120 000 руб.
|Москва
|Провизор-технолог
|от 80 000 руб.
|Санкт-Петербург
|Заведующая аптекой
|от 78 500 руб.
|Тихвин
|Заведующий аптекой
|от 75 000 руб.
|Москва
|Фармацевт-провизор
|70 000 — 80 000 руб.
|Санкт-Петербург
|Врач – клинический фармаколог
|от 70 000 руб.
|Иркутск
|Врач – клинический фармаколог
|от 70 000 руб.
|Москва
|Фармацевт-провизор
|от 70 000 руб.
|Москва
|Провизор
|от 70 000 руб.
|Балашиха
|Химик-аналитик
|70 000 руб.
|Мытищи
|Фармацевт-провизор
|70 000 руб.
|Реутов
|Фармацевт-провизор
|70 000 руб.
SuperJob в декабре 2022 года также изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию провизора-технолога. Средняя рыночная заработная плата провизоров-технологов за год выросла на 7%. Зарплатный максимум специалистов в Москве достигает 110 000 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 100 000 рублей, в Воронеже, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Самаре и Уфе – 65 000 рублей.