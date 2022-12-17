Пациенты предложили перераспределять остатки препаратов от COVID-19 по их основным показаниям

Среди таких препаратов – лекарства, основным показанием которых являются ревматические заболевания. При терапии COVID-19 они используются как препараты упреждающей противовоспалительной терапии, то есть блокирующие развитие «цитокинового шторма». Это ингибиторы янус-киназ (барицитиниб, тофацитиниб) и ингибиторы интерлейкина-6 (тоцилизумаб, сарилумаб, левилимаб, олокизумаб), а также антагонист рецептора интерлейкина-1 анакинра. Препараты есть в актуальных схемах Минздрава по лечению COVID-19 в стационаре.

Правительство РФ с 2020 года выделяло средства из резервного фонда на закупку препаратов против COVID-19, но это касалось препаратов, применяемых в основном пациентами с коронавирусной инфекцией на дому, либо не зарегистрированных на тот момент в России моноклональных антител или новых только что появившихся на рынке препаратов. Лекарства от «цитокинового шторма» в основном закупали региональные медучреждения.

С февраля число ежедневно выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией начало падать, и к июлю были сняты ковидные ограничения. В результате у больниц должны были остаться невостребованные препараты, полагают пациентские организации.

Например, препарат с МНН гидроксихлорохин, некоторое время применявшийся в РФ для терапии COVID-19, лежит на складах, и пациенты с системной красной волчанкой не могут его получить, рассказала Vademecum вице-президент Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова. Аналогичная ситуация, по ее словам, сложилась с препаратами анакинра, тоцилизумаб, левилимаб, олокизумаб, барицитиниб и другими.

По данным Headway Company, за 11 месяцев 2022 года сумма контрактов на закупку пяти препаратов, применяемых при ревматических заболеваниях и при COVID-19 (анакинра, барицитиниб, олокизумаб, тоцилизумаб, левилимаб), сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 20,7 млрд рублей. Но и сумма отмененных закупок (по которым не принята ни одна заявка или их вовсе не поступило) снизилась втрое – до 3 млрд рублей.

Кратно сократились и розничные продажи этих препаратов. По данным DSM Group, за 10 месяцев 2022 года левилимаба через аптеки продано примерно в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года – 8,65 млн рублей, олокизумаба – в 9 раз (на 2,6 млн рублей), тоцилизумаба – примерно в 5 раз меньше (на 4,7 млн рублей).

Пациентские организации на встрече весной в Минздраве просили ведомство разрешить больницам перераспределять невостребованные препараты пациентам по их прямым показаниям, то есть для лечения ревматических заболеваний, говорит Пчельникова. В Минздраве тогда обещали рассмотреть эту инициативу, но никаких проектов нормативных документов за этим не последовало. В Правительстве РФ Vademecum перенаправили с вопросами в Минздрав, где на запрос о статусе этого обращения не ответили.

Во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) слышали об инициативе о перераспределении лекарств и поддерживают ее, но не обсуждали на своих площадках. Согласны с предложением пациентского сообщества и в «Р-Фарм» (разработчик олокизумаба и один из крупнейших дистрибьюторов противоковидных препаратов). Там полагают, что этот процесс могли бы курировать региональные министерства на своем территориальном уровне.

В 2020 году представители ВСП пожаловались президенту Владимиру Путину на дефицит 42 лекарств, необходимых для лечения хронических заболеваний. Аналогичные письма были направлены в Минздрав и Минпромторг. По мнению пациентов, одной из причин нехватки препаратов стало то, что они вошли в рекомендации по лечению пациентов с COVID-19.

Летом 2021 года сообщалось, что пациенты с аутоиммунными заболеваниями по-прежнему испытывают трудности с получением гидроксихлорохина, хотя препарат на тот момент уже исключен из методрекомендаций Минздрава по лечению COVID-19. Объем закупок госзаказчиками гидроксихлорохина за январь – ноябрь 2022 года сократился вчетверо к аналогичному периоду 2021 года – до 22 млн рублей.

Фото: rsn.tomsk.ru

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