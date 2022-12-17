«Мартинекс» выводит на рынок биорепарант для кожи вокруг глаз

О выходе продукта на II Всероссийском форуме «Актуальные практики в работе косметолога» сообщила научный руководитель «Мартинекс» Наталья Михайлова.

«Первое отличие этого изделия состоит в том, что он имеет определенную стабилизацию, естественную для кожи. Она достигается за счет присоединения активных компонентов к гиалуроновой кислоте. Сегодня аналогов на мировом рынке не существует. Сама по себе биорепарация подразумевает именно такой механизм воздействия. На рынке распространены биоревитализанты для кожи вокруг глаз, но в основном это смешанные формы, смесь компонентов. Однако это влияет на эффективность – введение коктейля приводит к тому, что активные вещества быстро разрушаются в коже», – пояснила Наталья Михайлова.

Основное действующее вещество Hyalrepair Lift Eyes – гиалуроновая кислота, модифицированная витамином С, глицином, пролином и лизином, также в составе нативная гиалуроновая кислота. Медизделие входит в РУ №2010/06572.

Исследование МИ в клинической практике проходило на базе клиники «Центр Реформа», в нем приняли участие 33 пациентки в возрасте 30–40, 41–50, 51–65 лет. По данным производителя, в возрастной группе «30+» у 42% участниц исследования было отмечено уменьшение морщин, в группе «40+» – в 51% случаев, в «50+» – в 56% случаев. Вне зависимости от возраста отмечено также повышение эластичности и гидратации кожи вокруг глаз.

Объем инвестиций в разработку в компании не раскрыли.

На рынке косметологических инъекций для зоны вокруг глаз присутствуют мезококтейли, а также филлеры на основе гиалуроновой кислоты. «Мартинекс» продвигает собственную инъекционную методику биорепарации и реализует на рынке медицинские изделия – биорепаранты.

Сведения о количестве инъекционных процедур в зоне вокруг глаз отсутствуют, но, по данным Аналитического центра Vademecum, блефаропластика является первой по популярности среди пластических операций. Ежегодно в России проводится не менее 40 тысяч таких вмешательств.

Компания «Мартинекс» основана в 1996 году врачом-дерматовенерологом Михаилом Селяниным. Специализируется на разработке и производстве медицинских изделий для эстетической медицины, а также космецевтики. Мощность предприятия «Лаборатория Тоскани» составляет около 2 млн изделий в год.

Фото: Дарья Шубина/Vademecum

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