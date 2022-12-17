В «Канонфарма продакшн» назначен новый президент

Информация о смене руководства появилась в СПАРК-Интерфакс 14 декабря.

Иванов с 2015 по апрель 2020 года возглавлял представительство администрации Краснодарского края.

Основатель «Канонфарма продакшн» Мераб Кокеладзе ушел из жизни в январе 2021 года. Он был президентом компании на протяжении более 20 лет. Предположительной причиной смерти Кокеладзе стали осложнения COVID-19.

Кокеладзе основал «Канонфарму» в 1998 году. Вскоре компания запустила участок по упаковке лекарств мощностью 40 млн блистеров в год. В 2004 году открылось производство в городе Щелково Московской области. В 2007 году мощность предприятия была увеличена до 80 млн упаковок в год.

Сейчас, по данным компании, в ее портфеле более 300 наименований продукции. В 2017 году «Канонфарма продакшн» вошла в рейтинг самых быстрорастущих компаний РБК, а в 2020-м – в список системообразующих предприятий Минпромторга РФ.

По данным ЕГРЮЛ, Мерабу Кокеладзе принадлежало 70% «Канонфарма продакшн», оставшиеся 25% – Сергею Миронову, еще 5% – Тимофею Кожоке. Выручка компании в 2021 году приблизилась к 12 млрд рублей, чистая прибыль – 3 млрд рублей.

Фото: canonpharma.ru

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