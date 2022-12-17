Выручка «Биннофарм Групп» с начала года выросла на 12%

Фармкомпания «Биннофарм Групп» объявила неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2022 года. Выручка выросла на 12,2% и составила 20 млрд руб.

Выручка «Биннофарм Групп», входящей в группу АФК «Система», в III квартале 2022 года выросла на 11,5% год к году, до 7,6 млрд рублей. За девять месяцев – на 12,2%, достигнув 20,2 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании. «Биннофарм Групп» представила свои неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО.

В компании уточнили, что таких финансовых результатов удалось достичь благодаря расширению присутствия продуктов «Биннофарм Групп» в розничном сегменте фармацевтического рынка. Основными продуктами-драйверами стали «Кипферон», «Ангиорус», «Урдокса», «Омепразол» и «Диклофенак».